Dying Light 2 continuerà a evolversi: tante novità in arrivo nel 2023, rivela Techland

Gli sviluppatori di Techland augurano buon anno a tutti gli appassionati di Dying Light 2 preannunciando l'arrivo di numerosi contenuti inediti e altrettante sorprese che interesseranno l'avventura post-apocalittica per tutto il 2023.

Nel video confezionato dalla software house polacca per celebrare la fine dell'anno e ricorare tutte le aggiunte degli aggiornamenti post-lancio di Dying Light 2 Stay Human, il Game Director Tymon Smektala si rivolge direttamente ai fan della serie per ricordare loro che, proprio come con il supporto eterno di Dying Light, "il nostro team non si fermerà di certo qui, poiché alcuni dei miglioramenti più importanti a cui stiamo lavorando richiedono del tempo per essere implementati".

L'esponente di Techland svela alcune delle sorprese in arrivo nel corso del 2023 spiegando come "da qualche mese stiamo lavorando a delle importanti modifiche al gameplay, ad esempio sull'esperienza di gioco da vivere in notturna, e posso promettervi che le cose stanno per farsi molto più spaventose".

Per Smektala, gli aggiornamenti del 2023 di Dying Light 2 porteranno in dote anche dei "combattimenti più incisivi, brutali, vari e fisici, oltre a delle migliorie generali all'esperienza cooperativa e all'aggiunta della progressione cooperativa nei salvataggi. Ci saranno poi dei nuovi nemici in arrivo, oltre a delle nuove tipologie di armi e... beh, a questo punto avrete già capito che il 2023 sarà un anno pieno di novità e molto entusiasmante per Dying Light 2".

Maggiori dettagli sulla Roadmap 2023 verranno condivisi da Techland in coincidenza del primo anniversario dal lancio di Dying Light 2, previsto per l'inizio di febbraio: nel frattempo, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Dying Light 2.