Dying Light 2: cosa scopriremo mercoledì? Sicuramente non la data di uscita

Mercoledì 17 marzo Techland pubblicherà un Dev Update di Dying Light 2 con l'obiettivo di aggiornare la community sullo sviluppo. Quali informazioni scopriremo questa settimana? Sicuramente non la data di lancio, come confermato dal Community Manager dello studio polacco.

Intervenuto su Discord, Uncy (questo il nickname del Community Manager) fa sapere che questa occasione comunicativa nasce con l'obiettivo di "far comprendere meglio ai giocatori come sta andando lo sviluppo di Dying Light 2" e ovviamente la speranza è quella di rendere più piacevole l'attesa.

Non si parlerà, ribadisce Uncy, della data di uscita del gioco e non ci sono piani per lanciare Dying Light 2 in Early Access. Inoltre, viene confermato come Dying Light 2 non sia stato cancellato, i lavori proseguono e non ci sono particolari problemi, semplicemente il titolo è stato mostrato troppo presto al pubblico e questo ha generato un enorme hype con conseguente lunga attesa.

C'è chi ipotizza la cancellazione delle versioni old-gen a vantaggio di uno sviluppo orientato alle sole piattaforme PC, PS5 e Xbox Series X/S, Uncy non ha però voluto dire di più invitando a restare sintonizzati il 17 marzo per novità sul progetto. Un recente report parlava di uno sviluppo problematico per Dying Light 2 ma a quanto pare le cose non stanno così, tra pochi giorni ne sapremo di più.