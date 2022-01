Dying Light 2: il cosplay di Irine Meier è davvero 'mostruoso'!

Per celebrare il lancio imminente di Dying Light 2, gli sviluppatori di Techland si sono rivolti alla modella e cosplayer Irine Meier per invitarla a trasformarsi in una spaventosa Infetta Volatile dell'horror a mondo aperto ormai in dirittura d'arrivo su PC e console.

Il video promozionale confezionato dalla software house polacca, che fa seguito all'annuncio delle lingue supportate e all'assenza del doppiaggio italiano in Dying Light 2, mostra il laborioso processo di metamorfosi a cui si è sottoposta Meier per assumere le sembianze di una delle creature della notte che affolleranno gli incubi degli esploratori della Città. Basta ammirare il trailer per farsi un'idea dell'incredibile lavoro svolto dai maestri del makeup coinvolti in questo progetto.

Nel settembre del 2019, la celebre modella ucraina si rese protagonista di un simpatico siparietto con Keanu Reeves tra gli stand TGS di Cyberpunk 2077: davanti alla riproduzione della moto futuristica Yaiba Kusanagi, la cosplayer ufficiale di V scherzò amabilmente con l'attore hollywoodiano prima di posare insieme per degli scatti promozionali insieme allo stesso Reeves.

Tornando a Dying Light 2, vi ricordiamo che il nuovo kolossal open world a tinte oscure di Techland sarà disponibile dal 4 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo successivo su Nintendo Switch in versione Cloud.