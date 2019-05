Dying Light 2 potrebbe essere cross-gen e uscire anche su PS5 e Xbox Scarlett

Intervistato dalla redazione di WCCFtech, il Chief Technical Officer di Techland, Pawel Rohleder, ha avuto modo di parlare del motore grafico di Dying Light 2 e di altri aspetti tecnici relativi all'atteso titolo.

Durante la conversazione, ha avuto modo di confermare che le versioni PlayStation 4 Pro e Xbox One X potranno vantare diversi miglioramenti grafici. Il CTO non ha fornito informazioni più precise al riguardo, ma in fondo la notizia non ci stupisce più di tanto: ormai quasi tutti i giochi che arrivano sul mercato godono di migliorie di vario genere (risoluzione, effetti, framerate) sulle due console premium.

Ben più interessate l'affermazione con la quale ha chiuso l'argomento. Rohleder ha infatti dichiarato che il team "sta pensando alle future piattaforme", lasciando intendere che Dying Light 2 potrebbe uscire anche su PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Dopotutto, la generazione è agli sgoccioli e al lancio delle nuove console potrebbe non mancare poi molto tempo. Avrebbe perfettamente senso realizzare una versione del gioco in grado di sfruttare l'ulteriore potenza messa a disposizione dagli hardware next-gen.

Dying Light 2, ricordiamo, è al momento confermato solamente per PlayStation 4, Xbox One e PC. Nintendo Switch è esclusa, anche se potrebbe arrivare una sorpresa per gli utenti dell'ibrida entro la fine dell'anno. La data d'uscita è ancora ignota, ma probabilmente ne sapremo di più alla fiera losangelina: Techland ha confermato che Dying Light 2 sarà all'E3 2019.