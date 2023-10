Dying Light 2: cross-save, supporto alle mod e tantissimo altro ancora in arrivo

Dying Light 2 Stay Human si prepara a divenire sempre più ricco nei prossimi mesi. Attraverso un post su Twitter/X, Techland ha infatti rivelato la roadmap dei nuovi contenuti in arrivo nel suo apprezzato Action/RPG horror, tutti aggiunti attraverso regolari update gratuiti.

Tantissime le novità che arriveranno nel corso dell'autunno e dell'inverno, tra cui nuovi missioni, nuove armi, tipologie di nemici inedite, la difficoltà Incubo, costumi aggiuntivi ed ulteriori mosse finali per fare alcuni esempi. Inoltre, è prevista l'inclusione anche del supporto ufficiale alle mod che darà così ai modder una libertà creativa ancora più marcata. Ma non finisce qui: Techland prevede anche l'implementazione dei cross-gen saves oltre alla chat testuale, miglioramenti per gli effetti atmosferici e per il color grading.

Gli sviluppatori rivelano anche i piani per i prossimi eventi a tema Dying Light 2: si parte con un crossover con Vampire The Masquerade per proseguire con un eventi a tema Halloween, per poi passare ad un ulteriore crossover con For Honor, un evento invernale ed infine le celebrazioni per il secondo anniversario del gioco, originariamente pubblicato il 4 febbraio del 2022. Techland lo aveva detto chiaro e tondo: Dying Light 2 verrà supportato per almeno 5 anni e dalle parole si sta passando sempre di più ai fatti, come dimostra la nuova roadmap.

Maggiori dettagli sui nuovi contenuti in arrivo verranno rivelati nel corso delle prossime settimane. Non sono tuttavia mancate polemiche per la nuova valuta per le microtransazioni in Dying Light 2, una novità non apprezzata dalla community.