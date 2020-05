Dying Light 2, Cyberpunk 2077 e Ghost of Tsushima: appuntamento su Twitch con Everyeye

Quella appena iniziata è una settimana ricca di appuntamenti con la redazione di Everyeye. Sul nostro canale Twitch andrà in onda la serie di speciali "Most Wanted" sui giochi più attesi dell'anno con Dying Light 2, Cyberpunk 2077 e Ghost of Tsushima.

L'appuntamento con i titoli "Most Wanted" inizierà domani 12 maggio sul canale ufficiale Twitch di Everyeye e vi condurrà alla scoperta di alcuni dei titoli più attesi dell'anno. Nel corso dei tre speciali saranno sviscerate tutte le informazioni sui giochi in questione grazie alla sapiente guida dei nostri redattori che accompagneranno gli utenti e i giocatori tra le atmosfere post apocalittiche di Dying Light 2, passando nei quartieri al neon di Cyberpunk 2077, per vestire infine i panni dell'ultimo samurai di Ghost of Tsushima. Di seguito tutte le date e gli orari:

Martedì 12 Maggio - Ore 17:00 - Most Wanted: Dying Light 2

Mercoledì 13 Maggio - Ore 17:00 - Most Wanted: Cyberpunk 2077

Giovedì 14 Maggio - Ore 17:00 - Most Wanted: Ghost of Tsushima

Durante le live verranno analizzati trailer e informazioni, con un occhio di riguardo alle aspettative dei giocatori. Come sempre sarà possibile interagire con domande e richieste, ricordatevi quindi di lasciare un follow al canale Twitch di Everyeye e di attivare le notifiche per non perdere nemmeno un episodio!