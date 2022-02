Dying Light 2, Day One rotto: Techland chiede di aspettare il 4 febbraio per giocare

Come vi abbiamo segnalato lo scorso weekend, il Day One di Dying Light 2: Stay Human è stato rotto in alcuni territori, A causa di ciò, sono finite in rete le prime due ore della campagna e altri filmati che potrebbero rovinare la sorpresa a tutti coloro che stanno invece aspettando pazientemente il 4 febbraio.

Un evento che non è passato inosservato ad una dispiaciuta Techland, che è intervenuta in rete chiedendo a tutte le persone già in possesso di una copia di Dying Light 2 di aspettare per giocarci. "Compagni sopravvissuti, abbiamo notato che alcuni di voi sono entrati in possesso delle copie retail di Dying Light 2 prima della data d'uscita (è venerdì prossimo, mancano solo tre giorni!). Sappiamo che volete iniziare ad esplorare la città e non potremmo esserne più felici. Tuttavia, vi chiediamo gentilmente di aspettare il 4 febbraio, poiché quel giorno avrete accesso anche a tutte le migliorie e le correzioni che abbiamo implementato nelle ultime settimane e che introdurremo con la Day One Patch. Questo è il modo giusto in cui dovrebbe essere giocato Dying Light 2".

Techland, molto semplicemente, non vuole che la sua produzione venga giocata mentre si trova ancora in uno stato incompleto. Sui dischi è presente una versione di Dying Light 2: Stay Human vecchia di diverse settimane, che sarà in grado di esprimere il suo pieno potenziale solamente con la Day One Patch, che sarà disponibile assieme alla versione digitale a partire dall'una di notte di venerdì 4 febbraio. Il preload del gioco completo, invece, partirà 48 ore prima per tutti gli utenti che hanno effettuato il preordine.