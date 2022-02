Dying Light 2 debutta al secondo posto in Gran Bretagna battuto da Leggende Pokemon Arceus

Dying Light 2 debutta sul secondo gradino del podio nel Regno Unito, con Leggende Pokemon Arceus che mantiene saldamente il primo posto nonostante un calo delle vendite pari al 72% rispetto alla settimana di lancio.

Il gioco Techland registra comunque una ottima prima settimana e c'è da considerare che Dying Light 2 sta dominando la Top 10 di Steam e GFK Chart Track tiene conto unicamente delle vendite fisiche. Il primo Dying Light aveva debuttato al primo posto della classifica inglese ma il mercato digitale non era ancora così preponderante. Il 52% delle copie fisiche di Dying Light 2 vendute in Gran Bretagna sono per PS5, seguono la versione per Xbox con il 27% del totale e PS4 con il 19%.

Leggende Pokemon Arceus batte Dying Light 2

Pokémon Legends Arceus Dying Light 2 FIFA 22 Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing New Horizons Minecraft Nintendo Switch Edition Mario Party Superstars New Super Mario Bros U Deluxe Grand Theft Auto 5 Call of Duty Vanguard

Da segnalare il ritorno in Top 20 (e precisamente alla posizione numero 15) di Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, con vendute in crescita del 263% grazie al traino delle Olimpiadi Invernali. Uncharted L'Eredità di Ladri per PS5 scende alla posizione numero 21 con un calo vendite del 70% nella seconda settimana, dopo aver debuttato al quinto posto a fine gennaio.