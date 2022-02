Dying Light 2 dichiara guerra ai bug: oltre 1.000 fix con la Day One patch

Tra i nuovi giochi in arrivo a febbraio 2022, risponde all'appello anche Dying Light 2: Stay Human, avventura post-apocalittica firmata dagli autori di Techland.

Con l'uscita in programma per il prossimo venerdì 4 febbraio, la software house ha invitato il pubblico a pazientare di fronte a eventuali rotture del Day One, così da poter vivere l'esperienza al suo meglio. Un suggerimento le cui ragioni divengono ancor più chiare alla luce delle ultime dichiarazioni della software house, che ha spiegato come la Day One patch di Dying Light 2 includerà oltre un migliaio di interventi correttivi, pronti ad aggiungersi a quelli implementati dopo l'annuncio della fase Gold.

"Nel corso delle ultime due settimane - hanno confermato gli sviluppatori -, abbiamo introdotto più di mille fix e miglioramenti su tutte le piattaforme. Potete aspettarvi che una Day One patch con un ulteriore migliaio di interventi divenga disponibile su console nei prossimi giorni, mentre continuiamo anche gli sforzi per migliorare la versione PC". Tra gli interventi inclusi nell'update figurano anche risoluzioni di bug in grado di bloccare la progressione in Dying Light 2. Nello specifico, si parla di correzioni a dialoghi, fix per fenomeni di crash, migliorie al comparto co-op e molto altro ancora.



In chiusura, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è già disponibile la recensione di Dying Light 2: Stay Human, a firma del nostro Alessandro Bruni.