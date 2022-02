Dying Light 2 si difende dai pirati su PC: utilizzerà la protezione Denuvo

Techland ha recentemente aggiornato la pagina Steam di Dying Light 2 Stay Human, il promettente survival horror ormai prossimo all'arrivo. Come confermato dalle informazioni aggiunte sul marketplace di Valve, l'edizione PC del gioco farà utilizzo della tecnologia anti-tamper Denuvo.

Come segnalato da Dark Side of Gaming, sembra che Dying Light 2 impeghi una nuova versione di Denuvo. Ad affiancare il classico eseguibile da 2MB, infatti, troviamo un file DLL da 500MB mai avvistato prima nei titoli che hanno sfruttato la tecnologia protettiva su PC.

Con Denuvo, Techland decide quindi di frapporre una barriera tra il suo nuovo ambizioso titolo e i pirati che avrebbero potuto scaricare illegalmente il survival horror in prima persona. Se da un lato questa decisione proteggerà le vendite, soprattutto nelle settimane iniziali, è anche vero che Denuvo ha talvolta compromesso le prestazioni di alcuni titoli che lo hanno adottato su PC, come nel caso eclatante di Resident Evil Village. Chiaramente, non è detto che lo stesso debba necessariamente avvenire con il survival horror di Techland.

Ricordiamo che Dying Light 2 sarà disponibile a partire da venerdì 4 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. In attesa di tuffarvi in questo nuovo capitolo, vi invitiamo a ripercorrere insieme la storia del primo Dying Light.