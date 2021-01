Dying Light 2: direzione artistica solida e grandi novità in arrivo, Techland rassicura

Dopo il recente abbandono di Pawel Selinger, lead narrative di Dying Light 2, gli sviluppatori di Techland hanno voluto rassicurare i fan sulla prosecuzione dei lavori, annunciando grandi novità in arrivo nell'anno in corso.

Dopo l'addio del celebre Chris Avellone, Techland si trova infatti a dover affrontare un'altra perdita importante: Selinger ha infatti abbandonato lo studio dopo più di 20 anni di onorata carriera, nel bel mezzo dello sviluppo di Dying Light 2. Gli sviluppatori polacchi, sentiti dai colleghi di PCGamesN, hanno però rassicurato i fan sullo stato dei lavori, promettendo l'arrivo di succose novità: "Pawel Selinger, che è stato progettista della narrazione negli ultimi due anni, ha deciso alla fine del 2020 di terminare la propria collaborazione con Techland e di proseguire la carriera altrove" ha detto un rappresentate dello studio. "Pawel ha trascorso la maggior parte della sua vita professionale in Techland e lui, tra gli altri, si prende il merito del successo della serie Call of Juarez. Ha lasciato un contributo importante in Dying Light 2 poiché vi ha lavorato sin dall'inizio. Il suoi compiti, vale a dire il dipartimento narrativo, sono stati rilevati da Piotr Szymanek nell'ottobre del 2020".

Il messaggio si conclude con una ulteriore rassicurazione "Vorremmo rassicurare tutti i fan del prossimo Dying Light 2 che la posizione di art director non è minacciata ed è stata ricoperta da Eric Cochonneau da novembre 2019. Da allora Eric si è preso cura di ogni aspetto della produzione e il team sotto la sua guida sta facendo del suo meglio per offrire ai giocatori il miglior gioco possibile. Condivideremo presto notizie entusiasmanti su Dying Light 2!".

Insomma, il progetto sembra essere vivo e vegeto, seppure segnata da più di un abbandono. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per saperne di più su Dying Light 2.