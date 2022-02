Dying Light 2 sarà disponibile su Game Pass al lancio oppure no?

Dying Light 2 è disponibile dal 4 febbraio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Il gioco sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass, come capita anche per altri giochi terze parti, oppure no? Facciamo chiarezza.

Purtroppo la risposta a questa domanda è negativa, Dying Light 2 non uscirà al day one su Xbox Game Pass e PC Game Pass, a differenza ad esempio di quanto accaduto recentemente con Back 4 Blood o come nel caso di Total War Warhammer 3, in uscita proprio a febbraio.

Il gioco Techland potrà essere acquistato in formato fisico e digitale su tutte le console della famiglia Xbox ma ribadiamo che al day one non sarà incluso nel catalogo Game Pass. Questo non vuol dire ovviamente che Dying Light 2 non possa debuttare nel servizio in un prossimo futuro.

Il day one di Dying Light 2 è stato rotto e il gioco è già in vendita, gli sviluppatori chiedono però di non giocarlo prima dal lancio, quando la prima patch verrà resa disponibile su tutte le console e su PC. Nel frattempo attenzione agli spoiler su social network, forum e ovviamente YouTube e Twitch, dove qualcuno potrebbe iniziare a streammare in anticipo.