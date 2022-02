Dying Light 2: disponibile la patch 1.06 su PS5 e PS4, ecco cosa cambia

Gli sviluppatori di Techland hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per Dying Light 2, con il survival horror open world che accoglie alcune correzioni legate ai problemi tecnici riscontrati dai giocatori su console PlayStation.

Tra i fix introdotti su PlayStation 5 e PlayStation 4 abbiamo quelli riguardanti i file di salvataggio, il viaggio rapido e i casi di loop di morte in cui il giocatore poteva rimanere intrappolato. Di seguito tutti i cambiamenti ora disponibili sulle console Sony:

Risolto il bug del ciclo della morte. Impedisce ai giocatori di creare nuovi casi e risolve quelli esistenti.

Aggiunto il sistema di salvataggio di backup che consente ai giocatori di ripristinare i progressi del gioco e il loro inventario al punto di salvataggio della trama dell'ultima partita.

Risolti gran parte dei problemi relativi all'audio su PlayStation 4.

Il viaggio rapido ora funziona come previsto dopo che la storia principale è stata completata.

Miglioramenti alla stabilità.

Ieri è intanto stato pubblicato il Ronin Pack, il nuovo DLC gratis di Dying Light 2 diviso in tre parti e che progressivamente introdurrà alcuni elementi cosmetici inclusi una giacca, dei pantaloni sportivi, sneakers, una maschera, dei guanti, delle gomitiere, e non mancherà neanche una nuova arma. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Recensione di Dying Light 2.