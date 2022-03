Dying Light 2 e DLC, cosa arriverà in futuro? Tra storia, New Game Plus e Photo Mode

Dopo l'aggiunta di gare di parkour in Dying Light 2 e l'introduzione di diversi DLC estetici, il supporto post lancio offerto al titolo si prepara ora ad entrare nel vivo: ma cosa attende i giocatori del survival?

Una recente intervista a Tymon Smektała, Lead Game Designer del titolo, ha fatto luce sulla tematica, aprendo la strada al possibile arrivo in-game di una vasta rassegna di contenuti. Sul fronte narrativo, in particolare, lo sviluppatore ha anticipato che Techland sta dando vita a storie che esplorano "sentieri laterali rispetto agli eventi principali" di Dying Light 2. Sembra dunque il primo DLC legato alla storia potrebbe non proseguire gli eventi che hanno interessato il finale del gioco. Una sensazione accresciuta anche da ulteriori dichiarazioni di Smektala, che ha anticipato come "Ad un certo punto, inizieremo realmente ad ampliare gli eventi conclusivi del titolo. Abbiamo alcune idee. Sulla carta - ha concluso - sembrano promettenti, ma sicuramente rappresenteranno una sfida".

Per quanto riguarda invece ulteriori feature richieste dai fan, come New Game Plus, una Photo Mode o ulteriori livelli di difficoltà, il Lead Game Designer ha lasciato intendere che tutto è possibile. "Si tratta assolutamente di questioni che sono sul tavolo del team e sulle quali stiamo lavorando. - ha infatti promesso Smektala - Non voglio offrire troppi dettagli per il momento, ma molto presto i giocatori inizieranno a vedere queste cose aggiungersi al gioco...in un modo o nell'altro!".



Nel frattempo, la patch 1.2 di Dying Light 2 è disponibile su PC e console.