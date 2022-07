Dying Light 2: il primo DLC sarà incentrato sui gladiatori? Le scoperte dei dataminer

Tra grandi successi commerciali ed un supporto costante con nuove patch e contenuti, i fan aspettano ancora il primo, grande DLC di Dying Light 2. Inizialmente prevista nel corso dell'estate 2022, Techland ha rinviato la prima espansione di Dying Light 2, attesa adesso per il prossimo settembre.

Per il momento, comunque, si sa ancora poco e nulla di cosa offrirà questo corposo contenuti aggiuntivo dato che gli sviluppatori non hanno diffuso particolari dettagli a riguardo. Qualche potenziale indizio potrebbero però essere arrivato dai dataminer che, analizzando a fondo le ultime patch pubblicate per il gioco, avrebbero trovato riferimenti forse collegati al DLC.

Come mostrato in video dallo youtuber Bub e riportato anche sul forum di Reddit, sembra che i temi attorno a cui ruoterà la futura espansione solo collegati ai gladiatori, con tanto di nuovi modelli poligonali 3D a tema. Stando ai dettagli emersi, la nuova avventura porterà il protagonista Aiden presso un enorme teatro dell'opera noto come Opera Astrid, struttura organizzata in stile arena di combattimento. Il contenuto aggiuntivo sarà inoltre fortemente story-driven, con almeno 2000 linee di dialogo e due possibili finali diversi a seconda delle scelte compiute durante la partita. Ed ovviamente non mancheranno parkour e orde di zombie da eliminare.

Quanto emerso va preso con il beneficio del dubbio in attesa di una comunicazione ufficiale di Techland, ma con l'uscita dell'espansione molto vicina è probabile che i giocatori non dovranno aspettare troppo a lungo per scoprire la veridicità o meno di quanto emerso. Ricordiamo inoltre che gli autori hanno promesso cinque anni di supporto per Dying Light 2, dunque è altamente probabile l'arrivo di ulteriori espansioni di grossa portata nel prossimo futuro.