Dying Light 2: dovrete giocarlo più volte per scoprire tutto ciò che ha da offrire

Dying Light 2 è un progetto ancor più ambizioso del primo capitolo, e i ragazzi di Techland non perdono occasione per ribadirlo. Il mondo di gioco reagirà in maniera dinamica alle scelte dei giocatori, esattamente come la storia, che vanta tra le sue penne Chris Avellone e gli scrittori della quest del Barone Sanguinario di The Witcher 3.

Dal momento che le decisioni influenzeranno il corso dell'esperienza, molti dei contenuti creati dagli sviluppatori non saranno apprezzabili in un singolo playthrough, come riferito dal produttore Kornel Jaskula nell'ambito di una recente intervista con GamesRadar. "È come se stessimo creando contenuti sufficienti a dar vita a più di un gioco", ha spiegato. "Lo stiamo sviluppando sapendo che i giocatori si perderanno alcuni dei contenuti, ma a noi va bene lo stesso".

L'obiettivo dei ragazzi di Techland è quello di invogliare i giocatori a ricominciare l'avventura e compiere scelte differenti, ancor meglio se in cooperativa con gli amici: "Grazie alla grande varietà di storie, missioni, contenuti e asset, crediamo che i giocatori vorranno giocare il titolo di nuovo o in cooperativa per apprezzare le altre versioni del mondo. È qualcosa che abbiamo stabilito fin dall'inizio dello sviluppo, è uno degli obiettivi di design che ci siamo prefissati".

Cosa ne pensate? Gradite questo approccio? Il primo Dying Light, nonostante non preveda un mondo dinamico e dei percorsi alternativi, a diversi anni dal debutto continua ad essere giocato attivamente da un numero elevato di giocatori. Il secondo capitolo sembra quindi avere tutte le carte in regola per bissare il successo del predecessore. Molta cura è stata riposta anche nei nemici: a quanto pare, gli zombie avranno fasi evolutive multiple. La data d'uscita, purtroppo, non è ancora nota, ma sappiamo per certo che Dying Light 2 sarà all'E3 2019.