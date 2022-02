In Dying Light 2 c'è una bicicletta, ma Techland non vuole che la guidiate

Sembra che in Dying Light 2: Stay Human ci sia più di quanto sia possibile vedere: nascosta nei recessi dei file del gioco c'è anche una fiammante bicicletta rossa, completa di suoni e animazioni, oltre che liberamente guidabile in quel di Villedor.

A scoprirlo è stato un utente conosciuto su Reddit e YouTube come Taki 7o7. Mentre smanettava con un developer menu creato dal modder SERVPH, ha scoperto dei chiari riferimenti alla bicicletta all'interno del codice del gioco. Al momento non c'è un modo di trovare e guidare il veicolo nel corso del normale playthrough, o quantomeno non è ancora stato scoperto. La bicicletta, sbloccabile quindi solo ed esclusivamente attraverso il developer menu, risulta essere pienamente implementata nel gameplay, eppure, per qualche ragione a noi sconosciuta, Techland ha deciso di nasconderla e renderla inaccessibile. Probabilmente, gli sviluppatori polacchi hanno ritenuto che un mezzo come la bicicletta potesse incentivare eccessivamente gli spostamenti "orizzontali", andando quindi a cozzare con la spiccata "verticalità" della produzione.

Per fortuna, nel gioco non mancano affatto le opportunità di movimento. Ne ha parlato ampiamente Alessandro Bruni nella sua recensione di Dying Light 2. Nel frattempo, mentre attendiamo la risoluzione di alcuni problemi riscontrati nei primi giorni di disponibilità sul mercato, Dying Light 2 si sta già rivelando un successo su Steam.