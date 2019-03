Dying Light 2 'è il primo gioco del suo genere', promette Techland

Il produttore di Techland, Kornel Jaskula, coglie al volo l'occasione fornitagli da GamesRadar per proiettarci ancora una volta nell'enorme dimensione di gioco di Dying Light 2 svelando ulteriori dettagli sulle dinamiche ruolistiche e sull'originalità delle sfide a mondo aperto di questo ambizioso progetto.

"Riteniamo che Dying Light 2 sia il primo gioco di questo tipo", ha infatti esordito in maniera un po' spavalda Jaskula prima di illustrare il concetto aggiungendo che "sarà un titolo in cui le tue scelte produrranno delle conseguenze autentiche su come apparirà il mondo, sugli eventi che si verificheranno nel prosieguo della storia e sul modo stesso in cui la andrete ad affrontare. Questo è un gioco open-world in cui la narrazione sarà un elemento stesso delle meccaniche di gameplay".

Approfondendo il discorso sulla libertà di azione e di movimento, e sulla centralità della storia nell'ecosistema ludico, il dirigente di Techland ha poi dichiarato che "lo stato in cui si troverà il mondo di gioco sarà il prodotto delle decisioni che prenderete nell'avventura. Le scelte che farete vi permetteranno di plasmare la vostra versione di questa città".

"Certo, il giocatore avrà sempre un obiettivo primario da perseguire in Dying Light 2 ma spetterà solo all'utente decidere come arrivarci", ha poi concluso Jaskula affermando che "da questo punto di vista, è un po' come avere dei mattoncini LEGO e ingegnarsi per costruire una casa. Non ti forniamo i mattoncini ma non il set originale, né le istruzioni che possano guidarti nella realizzazione del proprio edificio. [...] Spetterà al giocatore capire come i mattoncini possano connettersi gli uni agli altri, scoprire come si influenzano a vicenda e dare forma alla propria casa costruendola dal suo interno".

Tale libertà di scelta dovrebbe tradursi in un'esperienza di gioco originale e mai banale, come d'altronde suggerisce lo stesso team di Techland spiegandoci che gli zombie di Dying Light 2 avranno multiple fasi evolutive.