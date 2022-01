Dying Light 2 sarà enorme: serviranno 500 ore per completarlo!

Dopo aver mostrato le Skill Tree di Dying Light 2 tra Parkour e Combattimento, i ragazzi di Techland pubblicano un'interessante infografica che svela l'incredibile numero di ore necessarie per completare ogni singola attività della loro prossima avventura horror a mondo aperto.

A voler dar retta alla software house polacca, i giocatori di Dying Light 2 che vorranno tentare l'impresa di portare al 100% il contatore delle attività, dei segreti e delle sfide completate dovrà investire non meno di 500 ore del proprio tempo. Come spesso avviene in questi casi, la stima è stata fornita dai numerosi tester che, in vista del sempre più imminente lancio del titolo, stanno sviscerando ogni contenuto dell'opera per fornire al team di sviluppo tutte le indicazioni su bug, glitch e correttivi al gameplay da apportare con la patch day one.

L'infografica, oltretutto, raffronta la longevità di Dying Light 2 al tempo richiesto per raggiungere a piedi Madrid partendo dalla sede di Techland a Varsavia (circa 534 ore): ai futuri esploratori della City di Dying Light 2, ovviamente non servirà indossare le scarpe da maratoneta per godersi appieno l'esperienza ludica, narrativa e contenutistica del titolo.

Nell'aprile dello scorso anno, il Lead Game Designer di Techland Tymon Smektala riferì ai microfoni di WCCFtech che sarebbero bastate 'solo' dalle 40 alle 60 ore per finire Dying Light 2 e giungere ai titoli di coda, pur precisando che i completisti avrebbero dovuto impiegare diverse centinaia di ore per sviscerare ogni contenuto e segreto della dimensione sandbox di Stay Human. Per averne la controprova, non ci resta che attendere fino al 4 febbraio e andare a caccia di zombie nella City di Dying Light 2 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e in Cloud su Nintendo Switch.