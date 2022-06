Dying Light 2 si espande: nemici, bonus ed equipaggiamenti del Capitolo 1 in video

Con l'ultimo video confezionado da Techland sul Capitolo 1 di Dying Light 2, gli sviluppatori polacchi esortano tutti gli esploratori della metropoli post-apocalittica di Stay Human a mettersi alla prova con le sfide offerte da questo importante aggiornamento gratuito.

Con la Patch 1.4 già disponibile da qualche giorno, Techland coglie quest'occasione per ricordare ai giocatori di Dying Light 2 che il Capitolo 1 è solo l'inizio del percorso post-lancio intrapreso dalla software house europea per espandere e arricchire costantemente l'universo survival horror di Stay Human.

Il Capitolo 1, nella fattispecie, introduce un nuovo sistema di Rank, delle taglie giornaliere e settimanali da completare per ricevere punti reputazione, due nuove valute ingame per acquistare oggetti inediti e delle creature come i Volatile Tyrant, i Mutated Infected e i Volatile Hive. Sempre attraverso la patch per il Capitolo 1 viene integrata la Modalità Foto ed è possibile accedere a delle prove a tempo su furtività, parkour e combattimento.

In attesa di scoprire quali e quanti sorprese ha in serbo per noi Techland con il piano quinquennale di supporto post-lancio di DL2, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione dell'apocalisse open world Dying Light 2.