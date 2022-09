Dying Light 2, l'espansione Bloody Ties ancora rinviata: ecco la nuova data

Dopo averlo ufficialmente presentato con un trailer alla Gamescom 2022, Techland si vede costretta a rinviare nuovamente Bloody Ties, la prima espansione della storia di Dying Light 2. Il contenuto era originariamente previsto per giugno, per poi slittare a settembre, ottobre ed ora novembre.

"Abbiamo preso la decisione di posticipare il lancio di Bloody Ties fino al 10 novembre, per consentire al team di avere più tempo per dedicarsi al polishing ed eliminare i bug", ha dichiarato Techland nel suo nuovo aggiornamento. Lo studio ha anche affermato che prevede di rivelare di più sul DLC domani venerdì 23 settembre tramite una sessione di domande e risposte che si terrà su Discord.

"In Bloody Ties, i giocatori si imbarcheranno in una nuova avventura narrativa, raggiungerete l'epicentro della morte, della ricchezza e dello splendore assoluto in una location mozzafiato; The Carnage Hall", recita la descrizione ufficiale del DLC. "Questo vecchio edificio dell'opera è pieno di sfide e missioni, nuovi tipi di armi sorprendenti, interazioni tra i personaggi e scoperte da compiere". I giocatori che prenoteranno il DLC avranno accesso al pacchetto Aristocrat, che include un'arma e un vestito esclusivi.

In attesa di saperne di più sull'espansione, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Dying Light 2 per ulteriori approfondimenti sull'open world post-apocalittico di Techland.