Dying Light 2: l'esperienza zombie definitiva è disponibile con la Reloaded Edition

L'approdo sul mercato della preannunciata Reloaded Edition di Dying Light 2 è solo una delle novità previste da Techland per spronare i fan di esperienze open world in salsa horror a cimentarsi nelle sfide offerte dall'ultimo, importante update.

Partiamo però dalla nuova edizione di Dying Light 2 e dall'esperienza zombie definitiva promessaci da Techland: il video confezionato dalla software house polacca tratteggia i contenuti di questa versione che include il DLC Bloody Ties e tutti gli aggiornamenti precedenti. I possessori della Standard Edition possono accedere in via del tutto gratuita ai contenuti presenti nella versione Reloaded appena approdata su PC, PlayStation e Xbox.

In linea con la promessa di un supporto post-lancio di almeno 5 anni per Dying Light 2, i ragazzi di Techland sono lieti di presentare il Firearms Update, un enorme aggiornamento gratuito che introduce le armi da fuoco e tanti altri contenuti, come le missioni di sopravvivenza in cooperativa, le attività del Tabellone e una pletora di migliorie grafiche e prestazionali. Anche la trama è stata arricchita e ampliata, merito del ritorno di alcuni dei personaggi già conosciuti da chi è sopravvissuto all'apocalisse zombie del primo capitolo della serie di Dying Light.

I giocatori PC potranno inoltre accedere a una prova gratuita di Dying Light 2 su Steam che si terrà da quest'oggi, 22 febbraio, fino al prossimo 26 febbraio. Nel medesimo lasso di tempo, Dying Light 2 Reloaded Edition sarà disponibile sugli store PC, PlayStation e Xbox con uno sconto del 50%. Senza indugiare oltre vi lasciamo in compagnia dei nuovi filmati di approfondimento pubblicati da Techland, ma prima vi invitiamo a restare su questi lidi per leggere la nostra recensione di Dying Light 2.