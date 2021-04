Dying Light 2: eventi dinamici come Red Dead Redemption 2 nell'open world, svela Techland

Non pago delle anticipazioni sulla longevità di Dying Light 2, lo sviluppatore capo di Techland Tymon Smektala ha rivelato un interessante dettaglio sulla profondità delle dinamiche open world e della narrazione dell'atteso survival horror.

Partendo dal raffronto tra Dying Light 2 e gli altri videogiochi a mondo aperto, l'esponente della software house polacca preferisce non inimicarsi i colleghi delle aziende "concorrenti" sottolineando come "apprezzo e ho grande rispetto per ciò che è stato fatto in passato dagli sviluppatori di altri open world. Per quanto mi riguarda, l'aspetto più importante di Dying Light credo sia quello della verticalità e della libertà offerta dal suo mondo di gioco. La nostra serie ha sempre avuto una prospettiva unica su questo aspetto, grazie alla prima persona e a tutto ciò che comporta questa scelta ai fini dell'immersione. Con Dying Light 2 riprenderemo questo concetto e lo amplieremo con la possibilità di cambiare l'open world e gli elementi principali dello spazio di gioco esplorato dall'utente attraverso le sue scelte".

Smektala prosegue nel suo discorso sull'open world di Dying Light 2 spiegando come "prendendo decisioni diverse, ogni giocatore introdurrà delle meccaniche inedite nella costruzione del mondo aperto di Dying Light 2, ad esempio vedranno comparire sulla mappa delle trappole esplosive piazzate dentro le auto o altri marchingegni altrettanto pazzi. Nel nostro mondo di gioco, avrete davvero l'opportunità di modificare ciò che vi circonda, e questo vi darà una sensazione di potenza. Ma ci sono anche molte storie nel mondo di Dying Light 2, specie da quando abbiamo introdotto un sistema per creare eventi casuali e missioni dinamiche nella mappa per infondergli ancora più vitalità e un pizzico di imprevedibilità. Volevamo tenere nascosta questa cosa perché l'abbiamo aggiunta relativamente da poco, all'incirca dalla seconda metà dello scorso anno".

Come sottolineato da Techland nell'ultimo video di Dying Light 2 con scene di gameplay, il prossimo survival horror a mondo aperto degli autori europei è previsto al lancio per quest'anno su PC, PS4, Xbox One e con diverse opzioni grafiche su PS5 e Xbox Series X/S tra Ray Tracing e 4K.