Dying Light 2: l'evoluzione del parkour e dei combattimenti nel video della Gamescom

L'Xbox Gamescom Showcase del 24 agosto si apre con il focus di Techland sul gameplay di Dying Light 2 tra parkour e combattimenti. Il filmato di gioco confezionato dalla software house polacca ha fornito degli interessanti spunti di riflessione sull'evoluzione del sistema di movimento e sulle attività da svolgere.

I rappresentanti di Techland intervenuti nello spettacolo approntato da Microsoft hanno così offerto agli appassionati l'opportunità di ammirare delle scene di gameplay inedite che aprono una finestra sulla dimensione a tinte oscure di Dying Light 2.

Come preannunciato nei giorni scorsi dal Lead Game Designer Tymon Smektala, il trailer ha illustrato nel dettaglio la verticalità della mappa open world e la necessità di padroneggiare il particolare sistema di movimento che caratterizza da sempre questa serie. Rispetto al capitolo passato, in Dying Light 2 ci saranno il doppio delle animazioni ispirate al parkour, a testimonianza dell'impegno profuso da Techland per rendere ancora più fluida e stratificata l'esperienza free roaming del titolo.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che Dying Light 2 sarà disponibile dal 7 dicembre su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per Xbox Series X/S e PS5. Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche il video proposto da NVIDIA su Dying Light 2 con DLSS e Ray Tracing.