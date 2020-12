Dying Light 2, che fine ha fatto? Techland promette novità nel 2021

Che fine ha fatto Dying Light 2? È quello che ci chiediamo fin dallo scorso gennaio, ossia da quando Techland ha deciso di rinviare a data da destinarsi il lancio del gioco, inizialmente previsto per la primavera di quest'anno.

Da allora, dagli studi polacchi sono arrivate solo rassicurazioni sullo stato dello sviluppo, alle quali abbiamo dovuto credere sulla parola dal momento che non è stato mostrato nuovo materiale, e notizie poco confortanti, come le accuse di molestie rivolte a Chris Avellone e il suo conseguente abbandono del progetto.

In ogni caso, il 2021 potrebbe essere l'anno buono, stando a quanto riferito da uno sviluppatore su un server discord del gioco. Nello screenshot condiviso su Reddit si legge: "Buone feste dal team di Dying Ligh! Stiamo, ehm, morendo (dying, ndr) dalla voglia di aggiornarvi su come sta andando lo sviluppo. Vi daremo nuove informazioni su Dying Light 2 il prossimo anno!".

"Il prossimo anno" rappresenta senza dubbio una finestra temporale piuttosto ampia, ma al momento è l'unica cosa che passa in convento. Restiamo in attesa di novità più sostanziose. Stando ad alcuni rumor circolati recentemente, Techland avrebbe ampliato il suo organico per velocizzare lo sviluppo di Dying Light 2.