Dying Light 2 finito in meno di 5 ore: il record mondiale è tutto italiano

Nelle settimane precedenti al suo debutto sul mercato aveva fatto molto discutere la conferma di Techland sul fatto che sarebbero servite 500 ore per completare Dying Light 2. Una durata enorme che però era legata al completamento del gioco intero, comprensivo di tutte le attività ed i contenuti secondari.

Ma finire la sola avventura principale è tutto un altro discorso, e nonostante il titolo sia disponibile dallo scorso 4 febbraio, un giocatore è già riuscito nell'impresa di concludere la storia impiegandoci tra l'altro pochissimo tempo. L'italiano Dot Dot, infatti, ha finito Dying Light 2 impiegando meno di 5 ore, e documentando la sua speedrun da record mondiale tramite una diretta su Youtube. Il giocatore non è nuovo ad imprese simili, dato che in passato ha raggiunto gli stessi traguardi con giochi quali The Last of Us Parte II, Resident Evil Village e Ghost of Tsushima.

Come specificato nella descrizione del video, quella sul titolo Techland è stata una speedrun di tipo "Any%", ossia dove l'obiettivo è arrivare subito al termine dell'avventura principale senza alcun tipo di deviazione, saltando quindi i contenuti di contorno (quali missioni secondarie o la ricerca di armi e collezionabili, ad esempio) nella loro interezza. Colpisce il fatto che questo record sia arrivato a un giorno dall'uscita del gioco completo, e non è da escludere che in futuro lo stesso Dot Dot, o altri giocatori sparsi per il mondo, possano fare ancora meglio.

Nel frattempo Dying Light 2 è sempre più popolare su Steam, dove ha raggiunto un picco di utenti attivi contemporaneamente più che raddoppiato rispetto a quanto registrato da un altro gioco horror iconico come Resident Evil Village.