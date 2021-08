Dying Light 2 ancora più fluido su PC e Xbox Series X|S con il supporto al VRR

Come vi abbiamo già riferito su queste pagine, Dying Light 2 presenterà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S due modalità grafiche distinte, una pensata per chi predilige la qualità grafica, la seconda per coloro che preferiranno giocare il survival horror di Techland alla massima fluidità.

Gli sviluppatori dello studio polacco hanno fornito un'ulteriore precisazione che farà ancor più felici i possessori di Xbox Series X|S e PC da gaming. Come riportato da MP1st, la Performance Mode di Dying Light 2 consentirà ai giocatori di sfruttare la feature del Variable Refresh Rate (VRR) su entrambe le piattaforme. Questo vuole dire che, in alcune sezioni di gioco, Dying Light 2 potrà raggiungere prestazioni oltre i 60fps, rendendo l'esperienza di gameplay più fluida che mai. Non sono garantiti i 120fps stabili, ma si tratta indubbiamente di un'aggiunta interessante che farà contenti i possessori di display che supportino tale feature.

Gli utenti PlayStation 5 dovranno invece accontentarsi dei 60fps normalmente offerti dalla Performance Mode. La console next-gen Sony non supporta infatti il VRR, ma la funzione potrebbe arrivare in futuro tramite un aggiornamento software.

Ricordiamo che Dying Light 2 sarà pubblicato il 7 dicembre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Per scoprire tutto sul nuovo survival horror di Techland, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Dying Light 2.