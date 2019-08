Dying Light 2: Gameplay della Demo E3 2019 si mostra al pubblico in video a 4K

Il team di sviluppatori di Techland ha deciso di svelare al pubblico una nuova e corposa sessione di gameplay dedicata alla loro prossima produzione: Dying Light 2.

In seguito ad un appuntamento streaming trasmesso nel corso della serata di lunedì 26 agosto, è stato infatti condiviso un ricco filmato, che permette ai videogiocatori di dare uno sguardo alle meccaniche e alle atmosfere che caratterizzeranno il titolo. Il nuovo video svela infatti al pubblico quasi mezz'ora di gameplay, tratto dalla Demo portata dal team all'E3 2019. L'action RPG open world firmato dai ragazzi di Techland si presenta dunque al pubblico in un filmato che, mostrando una specifica missione di gioco, pone l'enfasi sull'importanza delle scelte di cui ci faremo carico nei panni del protagonista, Aiden Caldwell. Disponibile in risoluzione 4K, il filmato offre una panoramica dedicata al gameplay di Dying Light 2 decisamente interessante: potete visionarlo direttamente in apertura a questa news.



Il gioco è stato recentemente protagonista anche della Gamescom 2019, durante la quale il team di Everyeye ha avuto modo di assistere ad una nuova presentazione: ve ne ha parlato il nostro Alessandro Bruni nella sua anteprima di Dying Light 2. In chiusura, vi ricordiamo che il gioco sarà pubblicato anche su PS5 e Xbox Scarlett, oltre che su PC, PS4 e Xbox One.