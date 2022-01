Dying Light 2: video sulle modalità grafiche su Xbox Series X

Per non essere da meno del team social di PlayStation e al loro video con le opzioni grafiche di Dying Light 2 su PS5, anche il canale YouTube di Xbox si attiva per confezionare un video sui preset grafici della versione Xbox Series X dell'open world a tinte "parkour horror" di Techland.

Nel rivolgersi ai futuri esploratori della City di Dying Light 2 sulla console ammiraglia di Microsoft, la software house polacca conferma la presenza dei tre preset Performance, Qualità Grafica e Risoluzione.

In maniera del tutto analoga alla versione PS5, anche su Xbox Series X l'opzione Performance darà la precedenza al framerate per garantire un'esperienza di gioco dalla fluidità non inferiore ai 60fps. Optando per la modalità Quality sarà invece possibile abilitare il Ray Tracing e i parametri grafici più avanzati, mentre scegliendo la modalità Risoluzione verrà garantito il supporto ai 4K.

Il video proposto da Techland ci offre un piccolo assaggio delle differenze grafiche, visive e strettamente tecniche tra i preset della versione Xbox Series X del titolo, a patto ovviamente di ammirarlo alla massima risoluzione possibile del proprio dispositivo o, ancora meglio, sullo schermo della TV o del monitor a cui è connesso il proprio sistema da gioco d'elezione.

Date perciò un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale di Dying Light 2 tra parkour e combattimenti.