Dying Light 2 è un gioco open world oppure no?

L'atteso Dying Light 2 promette di rivelarsi un'avventura a tema zombie di grossa portata, puntando forte su elementi di sopravvivenza e meccaniche parkour che rendono ancora più variegata l'azione di gioco. Ma a tal proposito, il titolo sviluppato da Techland è a tutti gli effetti un open world?

La risposta è affermativa: Dying Light 2 è un Action/RPG Survival Horror di stampo open world, esattamente come lo era anche il primo capitolo uscito nel 2015. L'avventura sarà ambientata 15 anni dopo il capostipite e ci mette nei panni di un nuovo protagonista, Aiden Caldwell, che si muoverà lungo una mappa che promette di essere molto ampia e dai contenuti ben superiori rispetto a quelli mostrati nel predecessore. La lotta contro gli infetti sarà serrata e molto pericolosa soprattutto di notte, ma non va nemmeno sottovalutata la minaccia rappresentata dagli ultimi sopravvissuti umani che, divisi in gruppi, lottano tra di loro per il controllo su Villedor, ultima roccaforte della razza umana. Un'alternanza di combattimento diretto a suon di armi da fuoco ben cariche e le spettacolari acrobazie tipiche del parkour ci permetteranno di sopravvivere agli orrori che ci aspettano in Dying Light 2: sapremo sfruttare adeguatamente queste risorse e capacità a nostra disposizione?

Ricordiamo che Dying Light 2 Stay Human uscirà il 7 dicembre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Si prospetta quindi uno spettacolare Natale a caccia di non-morti. Per approfondire ulteriormente le vostre conoscenze sul titolo Techland eccovi la nostra anteprima di Dying Light 2.