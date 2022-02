Dying Light 2: guida alle migliori abilità di parkour e combattimento

In Dying Light 2 vi ritroverete ad affrontare orde di zombie e altre creature mostruose all’interno di una città liberamente esplorabile: per sopravvivere non si fa solo ricorso a una gran quantità d'armi differenti, ma anche alle numerose abilità da sbloccare del protagonista.

Quest’ultime si dividono in due categorie: ci sono le abilità dedicate alle tecniche di combattimento e quelle che invece mirano a migliorare le vostre capacità con il parkour. Per sbloccarle attraverso l'apposito menù di potenziamento è necessario prima acquisire esperienza per i due rami distinti. Una volta che avrete accumulato abbastanza esperienza in una delle due categorie riceverete un relativo punto esperienza.

Di seguito, ecco quali sono le migliori abilità da sbloccare sia per il combattimento che per il parkour:

Migliori abilità di Combattimento

Calcio in Volo - questa abilità vi permette di saltare addosso ad un nemico e colpirlo con un un forte calcio, così da spingerlo nella direzione opposta alla vostra. Risulta quindi estremamente utile quando volete allontanare un avversario troppo vicino, per far cadere i vostri nemici dai tetti dei palazzi oppure per lanciarli verso le vostre trappole. Per tali ragioni dovrebbe quindi essere una delle vostre prime scelte non appena disponibile.

- questa abilità vi permette di saltare addosso ad un nemico e colpirlo con un un forte calcio, così da spingerlo nella direzione opposta alla vostra. Risulta quindi estremamente utile quando volete allontanare un avversario troppo vicino, per far cadere i vostri nemici dai tetti dei palazzi oppure per lanciarli verso le vostre trappole. Per tali ragioni dovrebbe quindi essere una delle vostre prime scelte non appena disponibile. Parata Perfetta - vi consente di stordire i nemici ogni volta che parate i loro attacchi con il giusto tempismo, esponendoli così ai vostri contrattacchi e ottenendo un bonus ai danni inflitti. Risulta preziosa soprattutto negli scontri corpo a corpo contro nemici umani, risultando dunque fortemente efficace nonostante un raggio d'azione ristretto.

- vi consente di stordire i nemici ogni volta che parate i loro attacchi con il giusto tempismo, esponendoli così ai vostri contrattacchi e ottenendo un bonus ai danni inflitti. Risulta preziosa soprattutto negli scontri corpo a corpo contro nemici umani, risultando dunque fortemente efficace nonostante un raggio d'azione ristretto. Attacco Potente - Con questo colpo si sferrano attacchi lenti ma molto più potenti del normale. Colpire un nemico di medie dimensioni con questo tipo di attacchi vi permette anche di stordirlo e farlo finire a terra, lasciandovi il tempo per riprendere fiato oppure eliminare del tutto la minaccia.

- Con questo colpo si sferrano attacchi lenti ma molto più potenti del normale. Colpire un nemico di medie dimensioni con questo tipo di attacchi vi permette anche di stordirlo e farlo finire a terra, lasciandovi il tempo per riprendere fiato oppure eliminare del tutto la minaccia. Schivata Perfetta - questa abilità funziona concettualmente come la Parata Perfetta, ma ha il vantaggio di poter essere utilizzata contro qualunque tipologia di nemico: schivare gli attacchi con il giusto tempismo vi consente di stordire temporaneamente i nemici e guadagnare una breve finestra temporale per contrattaccare o allontanarvi.

Migliori abilità di Parkour

Presa Salda - con questo potere potete mantenere la presa su una sporgenza anche quando si esaurisce l'indicatore di resistenza, oppure dopo un salto effettuato da una grande altezza. In questo modo eviterete di cadere durante una scalata o una fuga, potendovi invece fermare per recuperare le energie prima di proseguire.

- con questo potere potete mantenere la presa su una sporgenza anche quando si esaurisce l'indicatore di resistenza, oppure dopo un salto effettuato da una grande altezza. In questo modo eviterete di cadere durante una scalata o una fuga, potendovi invece fermare per recuperare le energie prima di proseguire. Atterraggio Attivo - Potrete effettuare una capriola dopo un salto o una caduta premendo il tasto apposito con il giusto tempismo: in questo modo non subirete danni da caduta e non rimarrete temporaneamente storditi.

- Potrete effettuare una capriola dopo un salto o una caduta premendo il tasto apposito con il giusto tempismo: in questo modo non subirete danni da caduta e non rimarrete temporaneamente storditi. Corridore Elegante - con questa abilità si sblocca la possibilità di superare in corsa determinati ostacoli molto più rapidamente del normale, senza doverli aggirare in altro modo. Il tutto mantenendo intatta l’inerzia della vostra corsa.

- con questa abilità si sblocca la possibilità di superare in corsa determinati ostacoli molto più rapidamente del normale, senza doverli aggirare in altro modo. Il tutto mantenendo intatta l’inerzia della vostra corsa. Salto Lontano - Potrete saltare molto più lontano del normale sfruttando come “trampolini” gli ostacoli e gli oggetti dello scenario nelle vostre vicinanze, utilizzando nel frattempo l’inerzia della corsa a vostro favore.

Nel caso in cui voleste saperne di più sul nuovo gioco di Techland, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dying Light 2.