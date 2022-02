Dying Light 2: la guida alle migliori armi da usare

In Dying Light 2 la sopravvivenza non dipende solamente dall'abilità nel parkour di Aiden Caldwell, ma anche dall'equipaggiamento che il protagonista del gioco Techland porta con sé durante l'avventura: mazze, spade, asce e archi sono solo una parte degli strumenti di morte in mano al giocatore. Ecco alcune delle migliori armi di Dying Light 2.

Anzitutto, va detto che a Villador le occasioni per mettere le mani sopra qualche oggetto interessante sono molte, a cominciare dall'esplorazione dell'open world. Infatti, edifici e luoghi infestati spesso nascondono del bottino in grado di ricompensarvi con armi di tutto rispetto. Allo stesso modo, utile è anche fare visita di tanto in tanto ai vari commercianti sparsi per la città, il cui inventario si aggiorna parallelamente al vostro aumento di livello. A Villador, infine, sono posizionate sui tetti delle casse legate ad un paracadute, con all'interno equipaggiamento di tipo militare; lo stesso vale per i convogli distrutti nelle strade inferiori.



Le migliori armi di Dying Light 2

Vediamo ora un assortimento di armi tra le più efficaci del gioco. Da sottolineare che alcune di queste si troveranno nelle fasi molto avanzate dell'avventura, quando le battute finali della storia sono ormai dietro l'angolo.

Balestra PK - si tratta di un arma a distanza decisamente potente. E' possibile ottenerla dopo aver consegnato quattro punti strategici ai Pacificatori . Non ha slot per le mod, ma l'elevato rateo di fuoco consente di mettere a segno numerosi colpi in breve tempo. Le armi a distanza, va ricordato, non hanno bisogno di riparazioni.

- si tratta di un arma a distanza decisamente potente. E' possibile ottenerla dopo aver consegnato quattro punti strategici ai . Non ha slot per le mod, ma l'elevato rateo di fuoco consente di mettere a segno numerosi colpi in breve tempo. Le armi a distanza, va ricordato, non hanno bisogno di riparazioni. Machete Shoelace - essendo un classico machete, la caratteristica tipica dell'arma è la velocità d'esecuzione. Questo oggetto nello specifico, tuttavia, porta con sé statistiche particolarmente elevate e ben 4 slot per mod a disposizione del giocatore. Si ottiene verso la fine del gioco.

- essendo un classico machete, la caratteristica tipica dell'arma è la velocità d'esecuzione. Questo oggetto nello specifico, tuttavia, porta con sé statistiche particolarmente elevate e ben del giocatore. Si ottiene verso la fine del gioco. Katana Enso - se siete amanti delle lame giapponesi, sarete felici di sapere che in Dying Light 2 sono presenti anche le straordinarie katane. La Enso è una di queste: un'arma estremamente efficace per fare a pezzi i propri avversari. Si può ottenere facilmente durante tutto il corso dell'avventura, e le sue statistiche variano a seconda del momento in cui la troverete nel corso della storia.

- se siete amanti delle lame giapponesi, sarete felici di sapere che in Dying Light 2 sono presenti anche le straordinarie katane. La Enso è una di queste: un'arma estremamente efficace per fare a pezzi i propri avversari. Si può ottenere facilmente durante tutto il corso dell'avventura, e le sue statistiche variano a seconda del momento in cui la troverete nel corso della storia. Smash - si tratta di un martello lungo , un oggetto pesante che può infliggere grosse quantità di danno con pochi colpi. Tenete però d'occhio la barra della stamina, dato che ne consumerete in abbondanza usando quest'arma.

- si tratta di un , un oggetto pesante che può infliggere grosse quantità di danno con pochi colpi. Tenete però d'occhio la barra della stamina, dato che ne consumerete in abbondanza usando quest'arma. Barbarian - è una spada lunga. Non particolarmente interessante rispetto agli altri strumenti che abbiamo analizzato finora, ma è comunque divertente ed efficace a media distanza. Molto utile per il combattimento corpo a corpo, mantenendo comunque distanze di sicurezza per evitare di subire danni.

Siete alla ricerca di altri consigli per l'open world a tema zombie di? Ecco come sbloccare e usare il viaggio rapido in Dying Light 2 . Per un giudizio approfondito sul gioco, invece, date un'occhiata alla nostra recensione di Dying Light 2