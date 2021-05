Dying Light 2 e Horizon Forbidden West: maratona di open world giovedì su Twitch

Dopo il tuffo negli universo digitali di FF7 Remake Intergrade, Monster Hunter e Daymare 1994, la redazione di Everyeye si appresta a immergersi nelle dimensioni open world di Dying Light 2 e Horizon Forbidden West con la più classica delle maratone su Twitch.

A partire dalle ore 17:00 di giovedì 27 maggio, sul canale Twitch di Everyeye partirà la programmazione dedicata a queste due attesissime avventure a mondo aperto. Nel corso della maratona, la nostra redazione scambierà quattro chiacchiere con la community per discutere delle sorprese e degli eventuali annunci (come quelli, si spera, per le date d'uscita) dei due appuntamenti mediatici organizzati dagli sviluppatori di Techland e Guerrilla Games.

A prescindere dalle possibili anticipazioni o reveal, il valzer di notizie si aprirà ufficialmente alle ore 21:00 con la diretta dell'evento di Dying Light 2, nel corso del quale dovremmo ammirare delle scene di gioco inedite e ricevere degli aggiornamenti sullo sviluppo del kolossal survival horror destinato ad approdare su PC e console nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda l'altrettanto atteso State of Play di Horizon Forbidden West, il programma delineato da Guerrilla e Sony prevede un lungo conto alla rovescia che si protrarrà per tutta la sera fino all'inizio vero e proprio dello show che, lo ricordiamo, è previsto per le ore 23:00. L'evento durerà 20 minuti e ci darà l'opportunità di assistere a ben 14 minuti di scene di gameplay tratte dal sequel di Zero Dawn, in sviluppo per PS4 e PlayStation 5.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Guerrilla Games e Techland, vi ricordiamo che potete supportare Everyeye.it abbonandovi al canale. Gli iscritti ad Amazon Prime possono accedere gratis all'abbonamento e decidere ogni mese se rinnovare o meno il proprio supporto senza alcun vincolo. Con la sottoscrizione al canale, si può accedere all'Orda di Everyeye su Telegram e Discord per interagire con la redazione e con la community per discutere dei temi che vi stanno più a cuore.