Dying Light 2 incontra The Walking Dead e Payday 2: nuovi crossover in arrivo

Pur avendo da poco pubblicato l'update gratis Good Night Good Luck per Dying Light 2, Techland continua a preparare sempre più contenuti per la sua avventura survival horror, mettendo in cantiere alcuni crossover potenzialmente intriganti.

Anzitutto, contenuti a tema The Walking Dead sono stati confermati in arrivo all'interno di Dying Light 2, come annunciato dagli sviluppatori attraverso alcuni tweet pubblicati negli scorsi giorni. A parte l'annuncio, però, Techland non si è sbottonata ulteriormente sulla natura del crossover con la serie ideata da Robert Kirkman, limitandosi a promettere maggiori informazioni nel prossimo futuro. Ma qualcosa sembra essere già emerso in rete.

Un leak infatti sembra rivelare quali contenuti di The Walking Dead dovrebbero arrivare all'interno di Dying Light 2: l'outfit del protagonista Rick Grimes, la katana di Michonne, un parapendio esclusivo, il coltello di Negan e la sua celebre mazza da baseball Lucille avvolta nel filo spinato. Un altro leak comparso su Reddit lascia invece intendere che, oltre a questi elementi, arriveranno anche un'arma personalizzata a tema The Walking Dead, un cappello da sceriffo e cover dei fumetti.

Ma non è ancora finita in quanto dai leak sarebbe emerso anche un secondo crossover, stavolta con Payday 2, ancora mai annunciato da Techland. Tra i contenuti di questo bundle ci sarebbe un costume da gangster, la maschera di Dallas, del denaro, alcuni gettoni e un Nightrunner Safety Pack. E' bene comunque precisare che siamo davanti a leak per ora non confermati ufficialmente seppur verosimili, pertanto bisogna attendere annunci chiari e definitivi da parte degli sviluppatori, probabilmente già nelle prossime settimane.

Nel frattempo è stata rinviata al 2024 l'uscita del DLC2 di Dying Light 2, con gli autori che hanno spiegato i motivi di questa decisione.