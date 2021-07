Dying Light 2: infetti, stealth e fughe acrobatiche nel nuovo gameplay trailer

Proprio come promesso pochi giori fa, Techland è tornata a mostrare in azione l'attesissimo Dying Light 2, il promettente survival horror in prima persona in arrivo su PC e console a dicembre.

La casa di sviluppo polacca ci concede generosamente un nuovo sguardo al gameplay di Dying Light 2, diffondendo il filmato di 5 minuti circa che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. In questa occasione, il nostro Aiden Caldwell partirà per una missione di soccorso, ma ad ostacolarlo ci saranno come di consueto gli infetti.

Inizialmente viene messo nuovamente sotto i riflettori il rinnovato sistema di parkour, che potremo sfruttare per muoverci agilmente e raggiungere in fretta la nostra destinazione. Arrivati nell'edifico prestabilito, sarà compito del giocatore agire in modo furtivo per evitare sin da subito lo scontro con le mostruosità che abitano il posto. Al termine dell'operazione assistiamo ad una spettacolare fuga acrobatica, che tuttavia ci porterà a fare i conti con una creatura non esattamente amichevole.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Dying Light 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 7 dicembre 2021. Nel corso dell'evento, Techland ha annunciato il fumetto digitale gratis del gioco con ricompense esclusive. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Dying Light 2.