Dying Light 2, inizia l'era dei modder: Techland lancia i tool per creare DLC fan made

È ufficiale, Dying Light 2 supporta le mod! Techland ha infatti reso disponibili gli strumenti di sviluppo necessari per realizzare e integrare nel titolo pacchetti grafici, DLC narrativi ed espansioni contenutistiche fan made.

Rafal Polito, Technical Producer di Techland, festeggia il lancio di questo importanti tool per sviluppatori amatoriali sottolineando che "sappiamo quanto possano esservi piaciuti gli strumenti per lo sviluppo di mod in Dying Light, e anche per questo siamo così entusiasti di collaborare con Mod.io per annunciare il supporto ufficiale delle mod con gli strumenti di sviluppo di Dying Light 2 Stay Human".

La partnership siglata con i curatori della piattaforma di Mod.io consentirà a Techland di integrare le espansioni fan made di Dying Light 2 su PC e, in futuro, anche su console. Viene così confermato l'arrivo delle mod di Dying Light 2 su PlayStation e Xbox, presumibilmente attraverso un'interfaccia apposita che elencherà tutte le mod compatibili con l'ecosistema delle piattaforme casalinghe di Sony e Microsoft.

La pubblicazione dei tool per modder di Dying Light 2 s'accompagna al lancio del contest Shape Your City: i giocatori devono servirsi di questi nuovi strumenti per realizzare delle mod con cui trasformare la metropoli post-apocalittica di Stay Human. Il vincitore del contest riceverà 55.000 dollari: la speranza di Techland è ovviamente quella di spronare i modder a partecipare a questa 'competizione creativa' per riempire velocemente di espansioni amatoriali il portafoglio digitale di mod gratuite di Dying Light 2.