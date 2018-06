Dying Light 2 introdurrà importanti novità riguardo il ciclo giorno/notte

Dopo aver confermato che la mappa di Dying Light 2 sarà quattro volte più grande rispetto a quella del primo episodio, il Creative Director del gioco ha rivelato che questo nuovo capitolo introdurrà interessanti novità relative al ciclo giorno/notte.

Intervistato da DualShockers, Adrian Ciszewski fa sapere che "il sistema di alternanza notte/giorno è stato drasticamente rivisto, il buio non sarà più un limite ma anzi, offrirà nuove situazioni per gli spostamenti, i combattimenti e per il completamento di alcune quest specifiche. La notte diventerà il terreno ideale per gli infetti, dovremo quindi prestare maggiore attenzione ai nemici ma avremo anche molti strumenti per difenderci..."

Ciszewski non si è sbottonato ulteriormente, non ci resta dunque che attendere eventuali novità in merito. Dying Light 2 è attualmente in fase di sviluppo negli studi di Techland, la scrittura della trama è supervisionata da Chris Avellone, inoltre il team di sviluppo è composto in parte da membri che hanno dato vita alla quest del Barone di The Witcher 3 Wild Hunt. Dying Light 2 è atteso per il 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.