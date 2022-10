Dying Light 2: l'invasione di zucche infette ha inizio con l'evento di Halloween

Mentre proseguono i lavori sugli update di Dying Light 2 che porteranno le mod su PC, i ragazzi di Techland annunciano ufficialmente All Hallow's Eve, l'evento a tema Halloween che coinvolgerà tutti gli esploratori della Città post-apocalittica del survival horror a mondo aperto.

Disponibile da oggi 25 ottobre fino alla sera del 4 novembre, All Hallow's Eve viene descritto come il più grande evento dal lancio di Dying Light 2. Per tutta la durata di questa fase ingame, i giocatori potranno confrontarsi con orde di infetti con zucche sulla testa e altri mostri che lasceranno cadere diversi dolcetti una volta abbattuti.

Le prelibatezze sottratte ai cattivoni saranno la merce di scambio ideale per Baka the Unfortunate, un agente speciale che accetterà di buon grado ogni dolcetto per offrire in cambio pozioni e intrugli magici di varia natura, grazie ai quali poter saltare più in alto e acquisire abilità come la vista in bianco e nero.

L'evento darà accesso anche a diverse sfide 'collettive' da completare insieme alla community di Dying Light 2: superando gli obiettivi prefissati da Techland sarà possibile ottenere maschere horror e altre personalizzazioni per il proprio alter-ego. Spazio anche al pacchetto speciale Dying Laugh, un set che include alcuni oggetti 'malvagi' come un costume da clown, una versione horror del parapendio e un'arma a tema Halloween. Il download di questo pacchetto aggiuntivo sarà disponibile in via del tutto gratuita dal 3 al 10 novembre.

Già che ci siamo, consigliamo a chi si avvicina solo adesso al survival horror open world di Techland a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra guida con trucchi di Dying Light 2 per sopravvivere all'apocalisse.