Dying Light 2 Leak: le prime due ore di gioco sono finite online, attenti agli spoiler

Mancano ancora diversi giorni al lancio di Dying Light 2: Stay Human, ma sembra che il titolo sia già finito nelle mani di qualche giocatore, dal momento che in rete sono apparsi almeno un paio di video walkthrough su YouTube che mostrano le prime due ore della campagna.

Se non volete ricevere anticipazioni o spoiler, allora vi consigliamo di prestare attenzione mentre navigate in rete e, in particolare, sulla piattaforma streaming di Google, anche se i suddetti video potrebbero sparire da un momento all'altro su richiesta di Techland Publishing. Non li condivideremo per evitare che si diffondano ulteriormente, ma se desiderate scoprire qualche informazione che abbiamo estrapolato (non temete, nessuna anticipazione sulla trama), allora non dovete far altro che continuare a leggerci.

Il gioco si apre con un filmato che ricapitola gli avvenimenti che hanno dato il via all'apocalisse zombie portando il mondo intero sull'orlo della distruzione (già che ci siete, fate un ripasso della storia di Dying Light). Trattandosi delle due ore iniziali, il gameplay non si è mostrato nella sua interezza, tuttavia è stato possibile osservare il sistema di crafting, che prevede la raccolta di materiali (facendosi aiutare dal Survivor Sense) e la loro combinazione, e l'albero delle abilità, nel quale sono presenti delle abilità di parkour che consentono di arrivare in aree precedentemente irraggiungibili. Le sequenza di combattimento hanno invece mostrato una buona varietà di infetti.

Per fortuna, non dovrete attendere molto prima di poterci giocare in prima persona, dal momento che Dying Light 2 è atteso per il 4 febbraio su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Di recente Techland ha confermato l'intenzione di supportarlo per almeno 5 anni e ha mostrato il gameplay delle versioni old-gen di Dying Light 2.