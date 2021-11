Dying Light 2 sarà più leggero del previsto? Svelato il peso su PS5

Un passo alla volta Dying Light 2 si avvicina alla sua data d'uscita: il 4 febbraio 2022 gli utenti PC e console PlayStation e Xbox di vecchia e nuova generazione potranno mettere le mani sopra il nuovo survival horror open world di Techland, che promette di ampliare quanto già visto nel primo episodio uscito nel 2015.

Gli sviluppatori hanno già rassicurato i fan sul fatto che ci sono zero chance che Dying Light 2 venga rinviato di nuovo, ed il fatto che si inizi già a parlare del peso delle varie versioni del gioco potrebbe essere un altro segnale incoraggiante in tal senso. PlayStation Game Size, portale su Twitter generalmente attendibile sulle dimensioni dei giochi per le piattaforme Sony, rivela infatti che l'installazione dell'edizione PlayStation 5 richiederà circa 22GB di spazio libero (21,099 per la precisione), e che il preload del gioco partirà il 2 febbraio, due giorni prima dell'uscita ufficiale.

Se confermato in via definitiva dagli autori, il peso complessivo del titolo non sarebbe neanche così grande considerata la sua natura open world, tuttavia viene specificato che tali dati non tengono conto di eventuali patch al day one che potrebbero accompagnare il debutto di Dying Light 2. Al momento, invece, nessuna informazione sui GB richiesti per le altre versioni del gioco, PS4 compresa. In attesa di ulteriori informazioni da Techland, il nostro provato di di Dying Light 2 riassume tutte le caratteristiche più interessanti di questo atteso sequel.