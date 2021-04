Dying Light 2: longevità compresa tra 40 e 60 ore, promette Techland

Dalle colonne di WCCFtech, il Lead Game Designer di Techland Tymon Smektala fornisce un importante chiarimento sulla longevità di Dying Light 2, dai contenuti open world fruibili liberamente al tempo richiesto per completare le missioni della campagna principale.

Nel riallacciarsi alle informazioni sulla durata totale di Dying Light 2 condivise dagli autori polacchi nel settembre del 2019, l'esponente di Techland specifica che "se vorrai bruciare le tappe e dedicarti alle sole missioni della campagna principale, dovresti essere in grado di completare la storia e giungere ai titoli di coda in circa 20 ore".

Come ben sapranno gli appassionati di Dying Light, però, il punto di forza della serie horror è rappresentato dalla bontà del suo open world e dalla ricchezza della sua dimensione sandbox intrisa di elementi survival horror; con questa consapevolezza, Smektala precisa che "per scoprire tutto ciò che Dying Light 2 ha da offrire, quelle 20 ore non basteranno e potreste impiegare anche il doppio o il triplo del tempo. Basti pensare al fatto che la scena che si svolge nell'area iniziale dell'avventura, da sola, richiede non meno di 7-8 ore per poter essere esplorata a fondo. Quindi sì, nel nostro gioco ci saranno davvero un sacco di cose da scoprire".

Nel corso dell'intervista, lo sviluppatore di Techland ha confermato anche l'adozione di Ray Tracing e 4K in Dying Light 2 su PS5 e Xbox Series X/S, pur precisando come il titolo debba essere considerato a tutti gli effetti un gioco PlayStation 4 e Xbox One.