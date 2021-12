Dying Light 2: la lotta per la sopravvivenza contro gli zombie nel nuovo Trailer CGI

Per i The Game Awards 2021, le fucine creative di Techland sfornano uno splendido e, al tempo stesso, terrorizzante video in cinematica di Dying Light 2, il prossimo atto della loro celebre esperienza survival horror a mondo aperto.

Il trailer mostrato da Techland sintetizza l'esperienza di gioco e le intense emozioni che proveremo esplorando il mondo aperto di Dying Light 2 per andare alla ricerca di armi, consumabili, equipaggiamenti e oggetti utili per progredire nell'avventura.

Il taglio cinematografico dato al video, ovviamente, contribuisce a elevare il tasso di immersione, ma a giudicare da quanto svelato fino ad oggi dagli autori europei anche il gioco finale, ormai giunto alla fase Gold, non mancherà di restituirci delle sensazioni altrettanto forti.

Prima di lasciarvi all'ultimo filmato in cinematica confezionato da Techland, vi ricordiamo che Dying Light 2 è atteso al lancio per il 4 febbraio 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e in versione Cloud su Nintendo Switch. Qualora ve la foste persa, sulle nostre pagine potete leggere l'ultima anteprima di Dying Light 2 tra parkour e combattimenti, dove potete trovare tanti spunti di riflessione sul lavoro che stanno portando avanti gli sviluppatori europei per evolvere l'esperienza ludica e contenutistica del kolossal originario.