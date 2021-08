Dying Light 2: le meraviglie grafiche della Quality Mode illustrate da Techland

Il Lead Level Designer di Dying Light 2, Piotr Pawlaczyk, ha illustrato le principali migliorie accessibili da coloro che, immergendosi nelle atmosfere open world del kolossal horror in uscita a fine anno, saranno in grado di attivare la Quality Mode e impostare i preset grafici al massimo livello di dettaglio.

Nel corso dell'ultima intervista concessa ai giornalisti di MP1st, l'esponente della software house polacca è andato dritto al punto e spiegato che "stiamo sviluppando diverse opzioni per i sistemi di nuova generazione. Per i giocatori che prediligono l'esperienza visiva a tutto il resto, stiamo preparando una Quality Mode che, grazie all'utilizzo estensivo del Ray Tracing, migliora notevolmente la qualità grafica della scena e pone l'accento sull'illuminazione ambientale".

Discutendo sempre delle migliorie grafiche previste con la Quality Mode di Dying Light 2, Pawlaczyk sottolinea come "i giocatori assisteranno a una scena più dettagliata, con effetti volumetrici e molti altri elementi di post-elaborazione applicati a ciascun fotogramma. Il Ray Tracing stesso, d'altronde, è la base perfetta per generare delle ombre fisicamente corrette".

Tutte queste migliorie, assicura Pawlaczyk, saranno disponibili sia su PC che su PS5 e Xbox Series X (non è chiaro se e in quale misura tali benefici grafici saranno accessibili anche su Series S). Parallela e complementare alla modalità Qualità ci sarà poi la Performance Mode, studiata per coloro che vorranno dare priorità al framerate (con target indicato da Techland sui 60fps).

La commercializzazione di Dying Light 2 è prevista per il 7 dicembre su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più su questo atteso horror free roaming, vi consigliamo di leggere il nostro ultimo speciale sull'evoluzione di Dying Light 2 tra parkour e open world.