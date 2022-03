Dying Light 2 migliora su Xbox Series S: la nuova patch introduce i 60fps

Un nuovo aggiornamento, la patch 1.0.2.0 disponibile su console Xbox, apporta alcune migliorie tecniche a Dying Light 2 Stay Human, l'ultima fatica ad opera di Techland. In particolare però è la versione per Xbox Series a trarre i maggiori vantaggi dall'ultimo update, portando ad un miglioramento importante delle prestazioni.

Adesso anche sulla piattaforma only digital di Microsoft è possibile raggiungere i 60fps in modalità Performance, pareggiando quindi i risultati delle versioni di Dying Light 2 disponibili su PlayStation 5 e Xbox Series X. Parlando a proposito di quest'ultima console, ci sono ulteriori novità: viene introdotta un'ulteriore modalità Bilanciata a 60fps su Xbox Series X, che dovrebbe perfezionare ancora di più la resa visiva dell'opera senza andare ad influenzare negativamente la fluidità dei movimenti e dell'azione.

L'aggiornamento non aggiunge altre novità particolarmente importanti, e si limita a fare alcuni aggiustamenti minori in termini di bug e glitch riguardanti aspetti quali interfaccia, combattimento e missioni. In ogni caso si tratta di graditi perfezionamenti per tutti gli utenti Xbox, che si vanno aggiungere alle migliorie già apportate con la patch 1,2 di Dying Light 2 che, tra le altre cose, ha introdotto anche un nuovo preset grafico.

Se ancora non vi siete immersi nel mondo post-apocalittico creato da Techland, non perdetevi la nostra guida e trucchi per Dying Light 2, molto utile per apprendere preziosi consigli di sopravvivenza nelle diverse decine di ore che vi attendono.