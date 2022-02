Dying Light 2: con la mod Extreme Nights avrete davvero paura del buio!

Sullo sfondo delle attività svolte da Techland per migliorare Dying Light 2 con la prima patch, la vulcanica scena dei modder s'impegna a trasformare la Città dell'horror open world in un vero e proprio girone dantesco con l'espansione fan made Extreme Nights.

Realizzato dall'utente di NexusMods conosciuto come KING, l'aggiornamento amatoriale Extreme Nights fa esattamente ciò che promette sin dal titolo, ossia portare ai limiti più estremi l'esperienza di gioco da fruire in notturna nell'esplorazione della vasta mappa a mondo aperto di Dying Light 2.

Una volta installata, la mod stravolge il ciclo giorno/notte per raddoppiare le ore di buio e dimezzare quelle di luce: in assenza del Sole, dal tramonto all'alba le strade e le aree più nascoste della Città di Dying Light 2 si popoleranno di un quantitativo doppio di zombie, con inseguimenti tanto spietati da generare in automatico ben 24 mostri Volatili e un respawn di esseri virali notevolmente aumentato.

La versione più aggiornata della mod sblocca l'accesso alla modalità Notti Estreme anche nell'esperienza cooperativa, a patto ovviamente di installare il pacchetto fan made su tutti i sistemi della lobby multiplayer.

Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link per scaricare gratuitamente la mod Extreme Nights V3 di KING e tutte le istruzioni per installarla correttamente sul vostro PC gaming d'elezione. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Dying Light 2.