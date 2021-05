Dying Light 2, morite dalla voglia di saperne di più? Il nuovo teaser

Techland continua a stuzzicare tutti i fan in trepidante attesa dell'uscita di Diyng Light 2, ancora priva di una data precisa. Quest'oggi ha pubblicato un nuovo tassello di un elaborato teaser che, da diversi giorni a questa parte, si ripresenta sempre alla stessa ora.

Lo studio polacco ha pubblicato una nuova versione della clip che abbiamo già visto nei giorni scorsi. Stavolta, tuttavia, la scritta sembra essere finalmente completa: "Are You Dying 2 Know More?" si legge su un muro inquadrato di notte, un simpatico gioco di parole che include il nome del gioco e che può essere tradotto con "State morendo dalla voglia di saperne di più?".

La risposta a questa domanda - e crediamo di parlare anche a nome vostro - è ovviamente sì. Dopo un annuncio in grande stile Dying Light 2 è sparito dalle scene per molti mesi, per poi ritornare in tempi relativamente recenti con un trailer con brevi sequenze di gameplay e una nuova ondata di informazioni su elementi come il rampino, la mappa e i nemici di Dying Light 2. La fanbase ha tuttavia voglia di un reveal vero e proprio che, a giudicare dai teaser di questi giorni, sembrerebbe essere dietro l'angolo. L'uscita del gioco, ricordiamo, è prevista in un generico 2021.