Dying Light 2 si mostra in un nuovo trailer all'E3: arriva nella primavera 2020!

Continuano a ritmo serrato gli annunci dal palco della conferenza Microsoft dell'E3 2019: tra gli ultimi protagonisti dell'evento troviamo anche Dying Light 2!

La nuova produzione targata Techland è infatti approdata all'edizione 2019 dell'Electronic Entartainement Expo accompagnata da un nuovo trailer, che offre ai videogiocatori una nuova occasione per familiarizzare con le atmosfere, l'estetica e i personaggi del gioco! Novità anche sul fronte della pubblicazione: il team di sviluppo ha infatti confermato che il titolo approderà sul mercato videoludico nel corso della primavera 2020! Non è stata tuttavia fornita una data di pubblicazione precisa. Il trailer è disponibile in apertura alla news: buona visione!

Per maggiori informazioni sul gioco, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra anteprima di Dying Light 2, a cura di Alessandro Bruni!