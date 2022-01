Dying Light 2 si mostra in versione old gen: nuovo gameplay su PS4 e Xbox One

Dopo aver dato uno sguardo ad Horizon Forbidden West su PlayStation 4 Pro, anche Techland ci mostra la versione old gen del suo promettente Dying Light 2 Stay Human, ormai prossimo all'arrivo.

Dopo averci già permesso di osservare le differenti modalità grafiche su Xbox Series X, Techland ha voluto accontentare proprio tutti i possessori di console di scorsa generazione mostrando delle sequenze di gameplay catturate su PlayStation 4 e Xbox One, ma anche sulle piattaforme mid-gen PlayStation 4 Pro e Xbox One X. In questo modo tutti avranno un'idea di cosa aspettarsi, quantomeno da un punto di vista squisitamente grafico, quando si immergeranno nella City di Dying Light 2, l'agglomerato urbano popolato da infetti e clan di sopravvissuti.

Il filmato include sequenze di esplorazione aerea per mezzo del paraglider, combattimenti feroci e dinamico parkour. Cosa ne ve ne pare di questo nuovo video gameply?

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Dying Light 2 Stay Human sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One a partire dal 4 febbraio. Techland ha recentemente diffuso tutti i dettagli sul supporto post-lancio del gioco, che include grandi espansioni e aggiornamenti gratuiti. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Dying Light 2.