Dying Light 2 naviga in cattive acque? Un giornalista condivide gli ultimi leak

Il giornalista Mateusz Witczak di PolskiGameDev ha pubblicato un articolo di approfondimento su Dying Light 2 in cui afferma che, stando alle fonti anonime raccolte, Techland starebbe riscontrando dei grossi problemi nel dare forma al progetto crossgen di Dying Light 2.

L'articolo di Witczak trae spunto dalle dichiarazioni condivise da una sedicente fonte interna a Techland che spiega come "a causa dei conflitti con il leader creativo 'Pyza', le persone vengono licenziate o decidono di lasciare la compagnia. I nostri dirigenti vogliono seguire la filosofia del 'design attraverso l'iterazione', e così ogni volta che si prende una decisione che può sembrare 'finale', questa viene annullata dalle decisioni successive. In questo modo, le persone lavorano con passione per concludere i propri progetti nella speranza di aver raggiunto un obiettivo ma si vedono costretti ogni volta a tornare al punto di partenza, non vedono mai il traguardo e questo gli pesa davvero molto".

L'anonimo informatore del giornalista di PolskiGameDev tira anche in causa Chris Avellone definendolo "una persona che ha fatto del bene a Techland, i dirigenti si fidano di lui ma gli hanno affidato un ruolo di responsabilità in cui non molto bravo. Ha bisogno di entrare in una mentalità specifica con abilità che non possiede. Non è uno sciocco, ma porta un peso troppo grande sulle sue spalle".

La fonte anonima aggiunge inoltre che "tutti si stanno dando da fare con lo sviluppo della storia, specie la nostra guida creativa 'Pyza'. C'è una grande guerra su come sviluppare la questione delle fazioni, la progressione del personaggio, l'importanza delle fazioni e persino come debba apparire il personaggio nelle missioni. Avellone aveva dato delle linee guida per realizzare le missioni in una determinata regione del mondo di gioco... ma nessuna di queste era appropriata per il nostro gioco. Chris le ha scritte come se stesse progettando ancora delle attività per Fallout New Vegas".

Nel frattempo, vi ricordiamo che nel corso di questa estate il primo capitolo della serie vedrà l'arrivo dell'espansione Dying Light Hellraid.