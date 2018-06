Dying Light 2: nel team ci sono gli scrittori della quest del Barone di The Witcher 3

I ragazzi di Techland hanno stupito tutti durante la conferenza di Microsoft all'E3 2018 annunciando Dying Light 2, per il quale si sono assicurati la collaborazione di Chris Avellone, scrittore che ha lavorato a titoli del calibro di Planescape Torment, Icewind Dale, Star Wars Knights of the Old Republic II e Pillars of Eternity.

A quanto pare, i ragazzi polacchi non si sono limitati ad ingaggiare uno dei migliori autori in circolazione. Si sono anche assicurati la collaborazione degli scrittori che hanno lavorato alla quest del Barone Sanguinario di The Witcher 3: Wild Hunt. Se avete giocato al GDR di CD Projekt RED, allora sapete sicuramente di cosa stiamo parlando. Quella del Barone è forse una delle migliori linee narrative dell'intera produzione, caratterizzata da molteplici sub-quest, variabili e finali differenti.

In un'intervista concessa a VG247.com, Techland ha dichiarato: "Dying Light 2 è un progetto davvero ambizioso e sapevamo d'avere bisogno di un po' di aiuto. Per cui contattammo Chris Avellone, il maestro della narrativa non-lineare, e gli chiedemmo di aiutarci con questa sfida. Ci siamo anche assicurati la collaborazione dell'ex team di scrittori di The Witcher 3. Quei ragazzi sono responsabili di alcune delle migliori quest di quel gioco, inclusa quella del Barone Sanguinario. Tutte queste persone stanno lavorando duramente per plasmare la narrativa del nostro titolo - è come giocare con un puzzle".

Il mondo di Dying Light 2, a differenza di quello del precedente titolo, verrà influenzato dalle scelte dei giocatori, che verranno messi continuamente di fronte a dei dilemmi. Un obiettivo davvero ambizioso che ha indotto Techland ad ingaggiare alcuni dei migliori sulla piazza. Cosa ne pensate al riguardo? Ricordiamo che Dying Light 2 è atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC, ma è ancora privo di una finestra di lancio.